Indochine : Le 13e album arrive !

Les fans d’Indochine sont sur le qui-vive. Quatre ans après la sortie de Black City Parade, Indochine est enfin prêt à faire son retour. Depuis quelques jours, le groupe de Nicola Sirkis multiplie les indices et les teasers mystérieux sur les réseaux sociaux. Chacun de ces messages énigmatiques évoquant le chiffre 13, ils ne laissent planer aucun doute sur la sortie imminente d’un treizième album. Ce weekend, un premier teaser vidéo a même fait son apparition. On y voit des lasers lumineux former le fameux chiffre 13 puis se transformer pour laisser apparaitre un logo en forme de croix, similaire à celui d’Indochine. Pas grand-chose pour l’instant en somme, mais cela suffit à faire la monter la pression !

Ce nouvel opus est particulièrement attendu par les fans puisque le groupe n’a pas publié d’album studio depuis 2013. Après une tournée monumentale qui les avait même menés à l’extérieur des frontières françaises, Indochine s’était vite remis à l’écriture, assurant qu’ils se feraient très discrets en 2016 afin de se concentrer sur la composition du prochain album. Mais après le 13 novembre 2015, le groupe avait décidé de bouleverser ses plans et avait retrouvé son public le temps de quelques festivals l’été dernier. « Nous avons souhaité que le printemps et l’été de cette nouvelle année allaient et devaient être pour nous, pour vous, pour tous, des concerts encore et encore plus forts, des nuits de musique et de liberté, de fêtes ensemble, d’énergie et d’émotions partagées et d’humanité. » Désormais une nouvelle ère commence et un extrait sonore ne devrait plus tarder…