Indochine, Lana Del Rey, Lenny Kravitz... les news musique de la semaine !

Cette semaine, la sphère musicale a connu (comme toujours) une actualité chargée. On commence donc avec Indochine qui a dévoilé le clip (très beau) de Song For a Dream. Le groupe a beau être en pleine deuxième vague de sa tournée, il n'en n'oublie pas pour autant la promotion de son opus. Et en parlant de promo, Lana Del Rey est de retour avec un nouveau single, Mariners Apartment Complex - travaillé avec Jack Antonoff. Elle l'avait promis et enfin, il est là (et on s'en contentera en attendant l'album).

Indochine dévoile un nouveau clip

On poursuit avec Lenny Kravitz qui, suite à la sortie de son nouvel album Raise Vibration a annoncé pas moins de cinq dates de concert en France. Un conseil, dépêchez-vous de prendre vos places. Aussi, on vous invite à découvrir Angels, nouveau morceau de Tom Walker ! Notez que son premier album sera disponible en octobre et qu'il a tout l'air d'être réussi.

Lenny Kravitz revient en France !

Enfin, on finit avec Stomae : on vous l'accorde, ce n'est pas vraiment une news et en plus, cette cover date d'il y a quelques années. Mais une petite version de Papaoutai, on ne dit pas non et on ne s'en lasse pas !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !