C’était l’événement ce soir : Indochine était l’invité de Quotidien pour présenter son tout nouveau single en exclusivité ! En live sur le plateau, le célèbre groupe français a dévoilé « La Vie Est Belle », premier extrait de son prochain opus à paraitre. Le titre sera disponible partout dès ce soir minuit et la prestation live est à revoir ICI. Cela fait maintenant quelques semaines qu’Indochine tease son retour sur les réseaux sociaux en semant des indices sur le 13ème album. Interviewé par Yann Barthès, Nicola Sirkis a révélé que le successeur de Black City Parade (2013) serait publié au mois de septembre.

Le chanteur a également expliqué que le groupe fêterait ses 40 ans de carrière en 2021 et préparait déjà de grosses surprises pour célébrer cet anniversaire. D’ici là, Indochine sera bien évidemment en tournée en 2018 avec deux énormes concerts à l’AccorHotels Arena de Paris les 16 et 17 février 2018 ! Plus d’infos seront dévoilées dès demain sur les réseaux sociaux du groupe et nous suivrons tout cela de très près…