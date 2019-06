Indochine : L'ultime concert au Stade Pierre Mauroy de Lille diffusé en direct sur Youtube

Vous le savez, Indochine prévoit de refermer le chapitre "13" en apothéose : après une tournée effrénée au quatre coins du pays, Nicola Sirkis et sa bande investiront le stade Pierre Mauroy de Lille les 22 et 23 juin pour deux concerts aussi majestueux qu'exceptionnels. On le sait, la petite bande compte mettre les petits plats dans les grands, offrant un live incroyable aux fans qui viendront célébrer cet album une dernière fois avec eux. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas besoin d'être à Lille pour vivre ce moment inoubliable ! Tenez-vous bien, le show du dimanche 23 juin sera diffusé en direct sur Youtbe à 20h45.

????️ Evénement : #LaDernièreVague, suivez le concert du 23 juin en direct du @StadePM de Lille !Rendez-vous dimanche à partir de 20h45, en exclu sur le YouTube Indochine ! https://t.co/ftbMNJHePd pic.twitter.com/yWd4udzf0b — Indochine (@indochinetwitt) 18 juin 2019

Pour ce show, on attend (évidemment) un dispositif colossal. Et Indochine ne compte pas décevoir avec "750m² d'écran, 750 projecteurs au plafond, 650 autres dans la salle, 40 tonnes accrochées au dessus de la scène, 35 camions ainsi que 600 techniciens", détaillent nos confrères de Purecharts. Bientôt, Indochine fêtera ses 40 ans de carrière et là encore, la bande compte surprendre : « On veut jouer l'intégralité de chaque album dans chaque ville. Des escales de trois ou quatre concerts avec trois albums joués en entier chaque soir », a déclaré Nicola Sirkis. On a hâte.