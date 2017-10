Indochine était très attendu par ses fans. La preuve, seulement quelques semaines après la sortie de leur treizième album le 8 septembre dernier, les voilà à nouveau disque de platine. Ce qui veut dire plus de 100 000 copies vendues de "13" ! De quoi prouver aux détracteurs qu'Indochine, récemment dans le lab de Virgin Radio, est toujours au top après 30 ans de carrière... Alors si vous n'avez pas encore vos billets pour le 13 Tour, on vous conseille de ne pas trop traîner ! De nombreuses dates affichent déjà complet, notamment deux des trois concerts de l’Accorhotels Arena de Paris les 16, 17 et 18 février 2018...

Moins de 2 semaines après sa sortie, '13' est certifié Platine avec +100.000 ventes ! Merci à vous ! #Indochine13 https://t.co/F49Ztwax6W pic.twitter.com/O9ILG6qjuL — Indochine (@indochinetwitt) September 30, 2017

Parallèlement à sa carrière au sein d'Indochine, on a appris il y a quelques jours que Nicolas Sirkis crée son propre label au sein de Sony Music. Nous faisant découvrir ses découvertes musicales en première partie d'Indochine depuis des dizaines d'années, le chanteur veut désormais aller plus loin ! KMS Disques entend ainsi créer "un espace plus grand et plus large à des artistes, des groupes tout en respectant leurs propres univers et leurs indépendances artistiques". On a donc hâte d'entendre ses petits protégés ! "Requin Chagrin", la première signature du label, sortira son premier album en 2018.