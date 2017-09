Le Lab Virgin Radio, c'est reparti pour une nouvelle saison ! Et les invités prestigieux défilent à une vitesse éclair dans l'émission de Lionel... Après avoir reçu les garçons de BB Brunes et le trio new-yorkais AJR le week-end dernier, notre animateur sera de retour à l'antenne tous les dimanches de 20h à 00h pour vous faire vivre une expérience musicale unique ! Pour cette troisième session très spéciale, Lionel va accueillir Indochine à ses côtés dans le Lab Virgin Radio. Eh oui, pendant quatre heures d'affilée, vous allez pouvoir passer un moment privilégié en compagnie du groupe mené par Nicola Sirkis. On vous donne donc rendez-vous ce dimanche 17 septembre, de 20h à minuit, afin de ne pas rater une miette du Lab Virgin Radio spécial Indochine !

Quelques jours seulement après avoir sorti leur nouvel album sobrement intitulé 13, les membres d'Indochine nous font l'immense honneur de passer un moment dans le Lab Virgin Radio, avec bien sûr Lionel au micro. Chez Virgin Radio, on s'écoute toujours en boucle le premier extrait de cet album, "La vie est belle", qui devrait plaire aux amateurs de new-wave et pop-rock à la française, dans la lignée des autres tubes d'Indochine. Au programme de cette émission très spéciale ? Le groupe français reviendra sur sa longue carrière, entre anecdotes et confessions, et ce sera aussi l'occasion d'écouter pleins de sons avec Nicola Sirkis, Marco, Boris, Olivier et Ludwig ! En résumé, un Lab Virgin Radio exceptionnel avec Indochine, ce dimanche 17 septembre, de 20h à minuit. Soyez présents !