Indochine interprète son titre College Boy en version symphonique ! (VIDEO)

En juin 2020, nous étions perchés sur le toit de la Tour Montparnasse pour un concert totalement exceptionnel d'Indochine ! Un live diffusé sur les réseaux sociaux de Virgin Radio durant lequel les membres du groupe de rock avaient pu interpréter, entre autres, l'un de leurs derniers titres Nos Célébrations. Si l'événement marquait le retour de ces légendes de la chanson française après plusieurs mois d'absence, il lançait surtout les festivités de leurs 40 ans de carrière. Un anniversaire inoubliable avec la sortie de deux best-of retraçant leurs plus grands tubes de ces quatre dernières décennies mais surtout le lancement d'une tournée à travers tout l'Hexagone dès le mois de mai 2022.

En attendant ce rendez-vous inoubliable, Indochine était l'invité de l'émission Symphonie pour la vie, diffusée ce week-end sur France 3 au profit de l'association des Pièces Jaunes. Pour l'occasion, Nicola Sirkis était accompagné du contre-ténor Philippe Jaroussky, avec lequel il a interprété son titre iconique College Boy, qui aborde le sujet très sensible du harcèlement scolaire. "La liaison entre les pièces jaunes et l'hôpital, recevoir des enfants, des lycéens à l'hôpital est super important. Cette chanson a été très importante et est toujours importante pour beaucoup de collégiens et de lycéens" a précisé le leader du groupe dont le nouvel est attendu pour 2023.

