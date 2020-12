Indochine fait un carton avec son best-of Singles Collection (1981-2001)

On y est en plein dedans ! Alors qu'Indochine avait annoncé de nombreuses festivités pour ses 40 ans de carrière, il semblerait que le groupe de rock français ne s'attendait pas à un tel succès. En effet, après avoir vendu quasiment tous les billets de leur immense tournée des stades, les interprètes de Trois nuits par semaine avaient dévoilé, en août dernier, la première partie de leur best-of Singles Collection (2001-2021). Un opus certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes en France et à l'étranger. Et surtout, une vraie prouesse par les temps qui courent. Mais ce n'est pas tout. Indochine avait également dévoilé le titre Nos Célébrations et avait organisé un live exceptionnel au sommet de la Tour Montparnasse en partenariat avec Virgin Radio. Un emploi du temps plus que chargé et auquel s'est rajouté, il y a quelques jours, la sortie de la deuxième partie de leur best of : Singles Collection (1981-2001).

Dans ce nouvel album, on découvre également le titre 3SEX, une reprise émouvante du titre iconique et une rencontre au sommet entre Nicola Sirkis et Christine and the Queens. Considérée par beaucoup comme un hymne à la tolérance sexuelle, cette chanson marquera l'un des nombreux combats menés par le groupe de rock français tout au long de sa carrière. Et ce n'est pas le public qui dira le contraire. Avec près de 30 000 exemplaires de leur nouvel opus écoulé en seulement quelques jours, le succès semble au rendez-vous. "Merci à tous !" ont ainsi écrit les membres du groupe de rock dans leur dernière publication Twitter, accompagnée d'un communiqué officiel précisant les ventes de leur dernier projet. Une très belle manière de finir l'année pour les fans du groupe !