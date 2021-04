Indochine évoque son prochain album, prévu pour 2022

Il faudra attendre l'an prochain pour célébrer les 40 ans de carrière de la formation... pandémie oblige, Indochine s'est vu contraint de reporter les dates de son Central Tour - pourtant très attendu des fans. La bonne nouvelle, c'est qu'Indochine sera la tête d'affiche d'un concert-test (prévu pour le mois de mai prochain), une façon de patienter avant de véritablement pouvoir profiter de la formation.

Privés de scène, Nicola Sirkis et sa bande ne chôment pas (bien au contraire) : le groupe a d'ores et déjà annoncé un nouvel album pour l'année 2022. Mais, que peut-on en attendre ?

"Dès le mois de juin, on part enregistrer"

« On avait prévu de le faire après et on va le faire maintenant. Je sais pas si on aura le temps de le sortir avant les stades, pendant ou après. Mais en tout cas, on va faire des nouveaux titres. Dès le mois de juin, on part enregistrer tout en continuant à avoir un oeil sur la construction de toute l'infrastructure car c'est vraiment un gros show que l'on prépare. On ne chômera pas ! », confie la bande. Selon Ludwig Dahlberg, Indochine compte repartir "à zéro pour chercher l'inspiration, comme on fait d'habitude". De son côté, Nicola Sirkis ajoute que « chaque album est un nouveau départ, on remet le groupe à zéro. On sait où on va aller, entre Londres et Bruxelles, et on sortira ce qui en sortira. Mais ce qu'on sort, c'est ce qu'on aime nous. On va essayer d'écrire avec un oeil sur la guitare, un autre sur la bagarre ».

En ce qui concerne une éventuelle date de sortie, Indo assure que ce nouvel album verra le jour « juste avant ou juste après la tournée anniversaire »... patience, donc.