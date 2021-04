En raison de la pandémie qui sévit actuellement, Indochine a été contraint (à contre coeur) de repousser son Central Tour : la bande de Nicola Sirkis célèbrera ainsi ses 40 ans de carrière en 2022. La bonne nouvelle pour les fans déçus, c'est qu'il y aurait une chance d'applaudir le groupe avant l'année prochaine : vous le savez peut-être, Indochine a été choisi pour porter le premier concert-test parisien en mai prochain. « On nous a contacté pour faire ce concert test, nous avons répondu par l’affirmative. C'est entre les mains des autorités médicales et gouvernementales », explique le groupe à France 3 Auvergne Rhône-Alpes. « Il y aura 5.000 personnes masquées, testées (...) sans distinction sociale ».

"Il faut pas non plus que ce soit un concert médical !".

« On sera peut-être les derniers en Europe à le faire. Mais il faut que ça serve à quelque chose. Je pense que toute la profession et tous les artistes attendent ce concert avec impatience. Donc nous allons honorer notre présence, pour aider », poursuit la formation. « On est les animateurs de cette soirée qui va, j'espère, avoir lieu. Pour l'instant, elle est repoussée fin mai. Est-ce que ça aura encore un intérêt alors que dans toutes les capitales européennes, ces concerts ont eu lieu ? Je l'espère ! On s'y prépare à jouer pour ce concert-test. Il faut démontrer que ce n'est pas dans les concerts qu'on risque de se contaminer, et même s'il y a des contaminations... Il faut pas non plus que ce soit un concert médical ! ».

« On arrive dans une époque où il va falloir apprendre à vivre avec ce genre de choses », conclut Nicola Sirkis. Après un an passé sans concert, peut-être voyons-nous le bout du tunnel. Du moins, on l'espère.