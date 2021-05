Indochine évoque le concert-test parisien pour France 2

Ce concert s'annonce comme l'évènement de l'année : après des tests réussis en Espagne par exemple, la France semble prête à passer le pas : le 29 mai prochain, Indochine devrait livrer un live exceptionnel depuis l'Accor Arena et ce, devant près de 7500 personnes (5000 spectateurs présents et 2500 internautes, tous tirés au sort). La formation de Nicola Sirkis (qui fête d'ailleurs ses 40 ans de carrière cette semaine) a accepté de participer à ce qui semble être un "essai scientifique".

« Ce concert test, c'est compliqué mais ça va venir. Ça s'apparente plus à un essai scientifique. Les organisateurs de cet essai scientifique vont faire une conférence de presse en début de semaine. Je crois que c'est à peu près 5.000 personnes », a ainsi expliqué Nicola Sirkis lors de son passage dans 20h30 le dimanche. Il poursuit : « On va jouer totalement bénévolement, on va même investir de l'argent pour pouvoir présenter un concert digne et fort. Aujourd'hui l'agenda est à peu près pour tout sauf les concerts debout. Et les concerts debout c'est la majorité des concerts. Il faut prouver qu'ils vont pouvoir avoir lieu. On le fait pour une profession totalement sinistrée depuis deux ans, pour les artistes, pour les musiciens, pour les techniciens, pour tout le monde ».

S'il faudra patienter jusqu'« en début de semaine prochaine » pour obtenir plus d'informations concernant ce live qui s'annonce incroyable, ce fameux concert-test semble prendre forme. Retrouverons-nous bientôt le chemin des salles de concerts ? Seul le temps (et l'expérience) saura(ont) le dire.