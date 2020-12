Indochine et Mickey 3D interprètent pour la première fois J'ai demandé à la lune (VIDEO)

Le 20 juin dernier, nous étions perchés sur le toit de la Tour Montparnasse pour un concert totalement exceptionnel d'Indochine ! Un live diffusé sur les réseaux sociaux durant lequel les membres du groupe de rock avaient pu interpréter, entre autres, leur nouveau titre Nos Célébrations. Si l'événement marquait le retour de ces légendes de la chanson française après plusieurs mois d'absence, il lançait surtout les festivités de leurs 40 ans de carrière. Un anniversaire qui s'annonce dores et déjà inoubliable avec le lancement d'une tournée à travers tout l'Hexagone en 2021 mais surtout la sortie de deux best-of exceptionnels retraçant tous les plus grands tubes de Nicola Sirkis et de ses acolytes depuis leurs débuts en 1981. À l'occasion d'un passage promotionnel sur le plateau de Taratata, ces derniers en ont d'ailleurs profité pour improviser une petite performance en live avec Mickey 3D, à l'origine de leur célèbre morceau J'ai demandé à la lune.

Écrit comme une ballade de "pure poésie", le titre semble tout d'abord à mille lieux de l'univers musical d'Indochine. Pourtant, Nicola Sirkis voit de l'espoir dans ce titre original : "J'étais un peu le seul dans le groupe à dire 'Il faut la faire'. Je l'écoutais, la réécoutais, et je me disais 'Il se passe quelque chose avec cette chanson'". Un instinct qui va s'avérer juste puisque, dès la sortie de la chanson le 8 avril 2002, le public et les critiques semblent unanimes sur l'efficacité de ce qui deviendra le tube de l'année. Écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, le single marquera la renaissance du groupe de rock dont l'album Paradize, sera certifié disque de diamant.

Près de 20 ans après la sortie de J'ai demandé à la lune, Indochine et Mickey 3D se sont donc retrouvés il y a quelques jours sur le plateau de l'émission de Nagui. Un moment totalement hors du temps puisque c'est la première fois en 18 ans d'existence que les artistes interprétaient ce tube ensemble. Accompagnées d'Oli de Sat à la guitare, les deux stars n'ont pas hésité à entonner quelques notes de leur tube devant un public totalement ébahi. "Ça m'a fait super plaisir parce qu'on n'a jamais eu l'occasion. Même tout à l'heure quand on s'est croisés, c'est toi [il parle de Nagui, ndlr] qui nous a appelés en nous le demandant" précise Mickaël Furnon, de son vrai nom. Un live totalement exceptionnel qui ne fait qu'accroître l'engouement autour de l'immense tournée prévue par le groupe de rock dans les mois à venir. On a hâte !