Indochine & Christine revisitent le tube iconique 3ème sexe !

Nous sommes en 1985 lorsque Indochine dévoile le titre 3ème sexe, issu de l'album 3. Considérée par beaucoup comme un hymne à la tolérance sexuelle, cette chanson marquera l'un des nombreux combats menés par le groupe de rock français tout au long de sa carrière. Et justement, alors que Nicola Sirkis et ses acolytes s'apprêtent à fêter leurs 40 ans d'existence dans le paysage musical de l'Hexagone, ces derniers nous ont réservé une surprise totalement pharaonique à laquelle on ne s'attendait pas. Divulguée aux radios seulement quelques heures avant la sortie officielle du titre, l'annonce d'une reprise de 3ème sexe par Indochine et Christine risque fort de chambouler les fans de ses artistes engagés. Mais avant toutes choses, on vous laisse découvrir 3SEX (le nom choisi pour ce nouveau morceau) par vous-même !

Associer l'un des groupes les plus populaires de France à la chanteuse reconnue mondialement Christine and the Queens, il fallait y penser ! C'est désormais chose faite grâce à 3SEX, une reprise émouvante et une rencontre au sommet que l'on pourra écouter en toute liberté sur les ondes de Virgin Radio. Très engagée, l'artiste apparaît comme une évidence pour interpréter ce tube iconique des années 80. Il faut dire que depuis la sortie de son deuxième album, Chris, avec lequel elle avait créé la polémique en tentant de gommer les frontières du genre, la chanteuse originaire de Nantes est devenue l'une des artistes les plus engagées de sa génération. Une personnalité qui semble parfaitement coller avec celle de Nicola Sirkis, leader historique d'Indochine.