13 est sorti il y a quelques jours à peine et déjà, c'est un succès. La bande de Nicola Sirkis enchaîne les évènements relatifs à la promo (vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans le Lab) et comme chez Virgin Radio, on les aime (quand on aime, on ne compte pas), on les a fait venir dans Cauet S'Lâche. Evidemment, c'était l'occasion pour le groupe de jouer La Vie Est Belle, Un Eté Français et J'ai Demandé à la Lune.

Si vous avez aimé l'album (et nous sommes sûrs que c'est le cas), alors vous serez ravis d'apprendre que le groupe partira très bientôt en tournée dans toute la France. Les parisiens pourront les voir à Bercy mais ils seront aussi à Lyon ou encore à Epernay (malheureusement pour l'un des fans présent sur le plateau, ils ne passeront pas Châteauroux !). Mais on se console avec quelques vidéos.