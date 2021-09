Indochine dévoile une vidéo promotionnelle de sa tournée, et ça s'annonce dingue !

Le 20 juin dernier, soit il y a plus d'un an, nous étions perchés sur le toit de la Tour Montparnasse pour un concert totalement exceptionnel d'Indochine ! Un live diffusé sur les réseaux sociaux de Virgin Radio durant lequel les membres du groupe de rock avaient pu interpréter, entre autres, leur nouveau titre Nos Célébrations. Si l'événement marquait le retour de ces légendes de la chanson française après plusieurs mois d'absence, il lançait surtout les festivités de leurs 40 ans de carrière. Un anniversaire qui s'annonce inoubliable avec la sortie de deux best-of retraçant leurs plus grands tubes de ces quatre dernières décennies mais surtout le lancement d'une tournée à travers tout l'Hexagone dès 2022. Un livre biographique devrait également sortir dans les prochains jours.

Prévue du 19 mai au 3 juillet prochain, le Central Tour passera notamment dans les stades de Lyon (complet), Bordeaux (complet), Paris (complet), Lille et Marseille. Pour celles et ceux qui souhaitent mettre la main sur les dernières places, rendez-vous ici. Retardée à plusieurs reprises, cette série de concerts s'annonce déjà comme un événement inédit pour les fans du groupe. "On n'a jamais fait une scène centrale. Il va falloir aller voir tout le monde et prendre possession de l'espace encore plus que sur les stades précédents. Il va falloir chercher le public et être encore plus présent même si cet aspect central de la mise en scène va permettre que tout le monde nous voit de la même façon. C'est toujours un challenge mais on ne reste jamais sur nos acquis" confiait Oli de Sat à nos confrères de PureCharts à propos de la mise en scène.

Dans une vidéo promotionnelle publiée ce week-end sur les réseaux sociaux, on y aperçoit la locomotive Indochine lancée à toute vitesse jusqu'à l'apparition de la scène, en forme de croix, surmontée d'un immense écran circulaire. Ce dernier est d'ailleurs décrit comme "le plus grand jamais réalisé, et spécialement conçu pour les stades du Central Tour". Tout au long de la courte vidéo, on entend les titres les plus célèbres du groupe tels que L'aventurier, Alice & June, 3e sexe, Trois nuits par semaine, Canary Bay ou le plus récent Nos célébrations. Des morceaux iconiques sur lesquels les fans devraient pouvoir danser lors de cette tournée événement !

Pour continuer d'écouter Indochine et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios.