Comme de nombreux artistes, Indochine a choisi le plateau de Quotidien pour dévoiler La Vie Est Belle, son nouveau single. Hier soir, la bande de Nicola Sirkis a mis fin au suspense insupportable imposé aux fans depuis quelques semaines : Indochine est bel et bien de retour avec un single, un album et.... une tournée. Pour les plus impatients, il faudra pourtant attendre encore un peu : le nouvel opus de la formation est prévu pour le 8 septembre prohain.

Mais la bonne nouvelle, c'est une tournée est déjà programmée ! En février 2018, vous pourrez ainsi retrouver le groupe sur scène pour deux concerts exceptionnels (les 16 et 17 février, pour être précis) à l'AccorHotels Arena mais pas que ! Indochine sillonnera le pays (et se rendra en Belgique), passant par Bordeaux, Toulouse, Rouen, Lille, Caen, Orléans... et bien d'autres villes. L'ensemble des dates a été dévoilé sur le Facebook du groupe mais un conseil, soyez prêts à prendre vos places ! La billetterie ouvrira dès le 21 juin (belle façon de fêter la musique).