Indochine dévoile le clip court-métrage de Kimono dans l'ambulance (VIDEO)

Pour marquer la fin de leur 13 Tour, qui s'est clôturé au stade Pierre Mauroy à Lille il y a quelques jours, le groupe Indochine vient de dévoiler en exclusivité un court-métrage pour illustrer leur morceau Kimono dans l'ambulance. Réalisée par Nicolas Sirkis lui-même, cette vidéo de plus de 12 minutes met en scène un beau casting composé de Béatrice Dalle, Diane Rouxel et du médecin et écrivain Patrick Pelloux. La vidéo vient tout juste d'être publiée sur la chaîne YouTube du groupe mythique. Jetez un coup d’œil.

Passionné par l'image et le cinéma, le leader d'Indochine s'est confié à nos confrères de Allociné sur cette expérience hors du commun : "Par le passé, j’avais réalisé le clip de More et de Un ange à ma table. J'écris toujours les idées de nos clips mais par manque de temps je fais appel à des réalisateurs". Visiblement très rodé sur le sujet, Sirkis ajoute que "Pendant l'enregistrement de Kimono dans l'ambulance, j'avais déjà l'idée d'en faire un petit film avec des images très précises dans ma tête".