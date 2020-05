Indochine : Des places de leur tournée seront offertes au personnel soignant !

Ce n'est un secret pour personne, le groupe Indochine a toujours voulu s'engager pour l'égalité de tous ! Après s'être battus pour les droits de la communauté LGBTQ+ à travers leurs actes et leurs chansons, Nicola Sirkis et ses acolytes s'étaient concentrés sur le fait de proposer des places de concerts à des prix abordables pour tout le monde. Un combat qu'ils mènent toujours et qui sera présent dans la tournée de leurs 40 ans de carrière en 2021 avec des tickets compris entre 50 et 80 euros. Une somme très basse pour un groupe de cette renommée dans des endroits tels que le Stade de France ou le Groupama Stadium à Lyon. Mais ce n'est pas tout.

En effet, alors que les membres du groupe de rock se sont prêtés au jeu de la conférence de presse diffusée sur YouTube (voir ci-dessus), ces derniers en ont profité pour annoncer une grande nouvelle. C'est donc au plus grand plaisir d'une partie de leurs fans que les interprètes de L'aventurier ont annoncé que des places de leurs concerts seraient réservés au personnel soignant. Un geste très généreux que ces derniers justifient par le fait qu'ils sont redevables à ces héros du quotidien qui ont donné de leur temps durant la crise du coronavirus. "Suite à ce que nous vivons ces derniers temps on a aussi décidé de réserver un certain nombre de places dans chaque ville pour inviter toutes les personnes qui nous ont permis de vivre mieux ces événements douloureux ces derniers mois" explique Nicola Sirkis avant d'en préciser les détails : "Dès que les places seront mises en ventes, on s'adressera aux mairies de ces régions-là et on va monter ça pour organiser ça. Il y aura des infos qui vont suivre là-dessus bientôt". Si vous êtes concernés et que vous rêvez de voir Indochine en concert, vous savez ce qu'il vous reste à faire !