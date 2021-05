Indochine dépasse les 200 000 ventes avec Singles Collection (2001-2021) !

Le 20 juin dernier, soit il y a presque un an, nous étions perchés sur le toit de la Tour Montparnasse pour un concert totalement exceptionnel d'Indochine ! Un live diffusé sur les réseaux sociaux durant lequel les membres du groupe de rock avaient pu interpréter, entre autres, leur nouveau titre Nos Célébrations. Si l'événement marquait le retour de ces légendes de la chanson française après plusieurs mois d'absence, il lançait surtout les festivités de leurs 40 ans de carrière. Un anniversaire qui s'annonçait inoubliable avec le lancement d'une tournée à travers tout l'Hexagone dans les prochains mois mais surtout la sortie de deux best-of exceptionnel retraçant tous les plus grands tubes de Nicola Sirkis et de ses acolytes depuis leurs débuts en 1981.

Et justement, l'heure des comptes est arrivée ! Comme le confirme le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique) il y a quelques jours, leur best-of Singles Collection (2001-2021) vient de dépasser les 200 000 ventes. Des chiffres totalement dingues par les temps qui courent et qui permettent ainsi au dernier projet d'Indochine d'être certifié double disque de platine. Dans cet opus, on y retrouve tous leurs classiques ainsi que le titre 3SEX, une reprise émouvante du titre iconique et une rencontre au sommet entre Nicola Sirkis et Christine and the Queens. Considérée par beaucoup comme un hymne à la tolérance sexuelle, cette chanson marquera l'un des nombreux combats menés par le groupe de rock français tout au long de sa carrière. Sur Twitter, le compte officiel du groupe a tenu à noter cet exploit en exprimant un modeste "Merci à tous ! ❤️".