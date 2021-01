Indochine : Déjà plus de 100 000 ventes pour la seconde partie de leur best-of Singles Collection !

Et de deux ! Quelques semaines après avoir certifié comme disque de platine leur best-of Singles Collection (2001-2021), Indochine vient de faire de même avec le second volet : Singles Collection (1981-2001). L'album, qui regroupe leurs premiers titres, s'est déjà écoulé à plus de 100 000 exemplaires, comme le confirme la SNEP sur Twitter (voir ci-dessous). Une jolie prouesse pour le groupe de rock français qui a entamé il y a plusieurs mois de cela les festivités de leurs 40 ans de carrière. Après avoir vendu quasiment tous les billets de leur immense tournée des stades, les interprètes de Trois nuits par semaine s'étaient même prêtés à un live exceptionnel pour Virgin Radio au sommet de la Tour Montparnasse. Un moment totalement hors du temps durant lequel il avait pu entonner leur titre Nos Célébrations, pour lequel vous pouvez voter dans le cadre de la cérémonie Les Étoiles de la Nouvelle Scène Virgin Radio.

L'album "Singles Collection (1981-2001)" d'Indochine est certifié Platine ! ????100 000 équivalents ventes ????Bravo ! ???? pic.twitter.com/2HPoj2t9aK — Le SNEP (@snep) January 4, 2021

Dans ce nouvel album, on découvre ainsi le titre 3SEX, une reprise émouvante du titre iconique et une rencontre au sommet entre Nicola Sirkis et Christine and the Queens. Considérée par beaucoup comme un hymne à la tolérance sexuelle, cette chanson marquera l'un des nombreux combats menés par le groupe de rock français tout au long de sa carrière. Et ce n'est pas le public qui dira le contraire. "'#SinglesCollection (1981-2001)' est disque de platine avec + de 100.000 albums vendus en 3 semaines ! Merci à tous !!" a écrit le groupe sur Twitter après avoir appris la nouvelle de leur énième succès. Une preuve que même après près d'un demi siècle de carrière, Indochine demeure toujours au sommet de sa gloire.