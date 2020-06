Indochine : Découvrez le premier teaser du clip de Nos célébrations (VIDEO)

40 ans de carrière, ça se fête ! Pour l'occasion, Indochine vient d'annoncer la sortie en août prochain de deux compilations comprenant tous leurs plus grands singles. En parallèle, Nicola Sirkis et ses acolytes viennent de dévoiler un nouveau titre inédit, Nos Célébrations, qu'ils défendront au cours d'une immense tournée des stades en 2021. Un programme plus que chargé pour les interprètes de Trois nuits par semaine qui avaient tenu à garder le secret jusqu'à l'annonce officielle. C'est également lors d'une conférence de presse que ces derniers ont annoncé que des places de leurs concerts seraient réservés au personnel soignant. Un geste très généreux qu'ils justifient par le fait qu'ils sont redevables à ces héros du quotidien qui ont donné de leur temps durant la crise du coronavirus. "Suite à ce que nous vivons ces derniers temps on a aussi décidé de réserver un certain nombre de places dans chaque ville pour inviter toutes les personnes qui nous ont permis de vivre mieux ces événements douloureux ces derniers mois" explique Nicola Sirkis.

Quant à leur nouveau morceau, Nos Célébrations, les membres du groupe de rock français viennent de dévoiler un teaser de plus d'une minute sur YouTube. Une vidéo façon dessin-animé dans laquelle on peut apercevoir un personnage ressemblant fortement à Nicola Sirkis. Ce dernier est à bord d'un train dans une sorte d'univers parallèle où il traverse les différentes époques qui ont marqué ces quarante années de carrière. On y voit de nombreuses figures publiques telles que François Mitterand, Jacques Chirac, Serge Gainsbourg ou encore David Bowie. Une sorte de retour en arrière pour Nicola Sirkis qui peut ainsi partager avec son public des moments qui ont marqué la société et qui reflètent parfaitement le côté engagé qu'il a toujours voulu transmettre à travers Indochine.