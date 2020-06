Indochine : Découvrez le magnifique clip de Nos Célébrations (VIDEO)

Quelques jours après l'énorme succès de leur concert sur les toits de la Tour Montparnasse, Indochine dévoile le clip de Nos Célébrations. Un titre inédit offert à leurs millions de fans à l'occasion de leurs 40 ans de carrière. Et justement, en parlant de fêter comme il se doit cet anniversaire, le groupe de rock le plus aimé en France débutera une très grande tournée des stades en 2021. L'occasion pour eux de retrouver leur public après la crise du coronavirus -#INDO40 a été repoussé en raison des mesures d'hygiène imposées par le gouvernement - et de se relancer dans un immense tour de l'Hexagone. Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Paris, ces grandes villes ne devraient marquer que le début d'une immense tournée. Du moins, on l'espère.

Quelques semaines après avoir dévoilé un extrait du clip de Nos Célébrations, Indochine révèle enfin l'intégralité de son extraordinaire projet. Sur fond de leur nouveau titre, on découvre un monde d'animation imaginaire, en noir et blanc, dans lequel un jeune Nicola Sirkis se déplace au fil des époques et plus particulièrement les 40 dernières années. De la chute de Berlin à la légalisation du mariage pour tous, les interprètes de Tes Yeux noirs et 3e sexe s'attaquent une nouvelle fois à l'évolution de la société. Un sujet qu'ils connaissent bien puisqu'ils font partie de ces artistes français à avoir été les premiers à s'engager sur certains sujets.