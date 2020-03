Indochine décale la date de son grand retour !

Il y a quelques semaines, Indochine annonçait directement depuis son compte Twitter qu'une énorme annonce serait faite le 2 avril prochain à l'occasion de leur 40 ans de carrière. Une fausse joie pour les fans puisque les membres du groupe viennent tout juste de reporter cette surprise au 26 mai prochain en raison du confinement imposé par le Coronavirus ces dernières semaines. "Le 2 avril se reporte au 26 mai… plus forts encore et plus solidaires" précisent-ils en légende d'un visuel publié sur leurs réseaux sociaux.

Le 2 avril se reporte au 26 mai… plus forts encore et plus solidaires pic.twitter.com/3M47RSRjyj — Indochine (@indochinetwitt) March 30, 2020

Si il ne fait aucun doute que cette annonce est liée aux 40 ans de carrière d'Indochine, peu d'autres informations ont filtré concernant cette fameuse annonce surprise. Si certains parient sur un nouvel album, d'autres pensent davantage à une tournée événement ou un best-of de leur carrière. Néanmoins, toutes ces suppositions ne pourront se faire que si le confinement et la crise sanitaire qui touchent gravement le monde de la musique prennent fin d'ici quelques semaines. Il faudra donc s'armer de patience et attendre encore un peu pour savoir ce que nous réservent Nicola Sirkis et ses acolytes.