Indochine dans le Lab Virgin Radio, revivez les meilleurs moments

Le Lab Virgin Radio a repris de plus belle en 2017 ! Après avoir reçu MC Solaar et Alice Merton pour la grande première de la rentrée, notre nouvel animateur Lionel Virgille continue de voir défiler les plus grandes stars du moment dans son émission diffusée tous les dimanches de 20h à 00h. En un rien de temps, celui-ci a pris ses marques et imposé son style sans aucun accroc à l'antenne ! Qui recevait-il le 17 septembre dernier ? Le Lab Virgin Radio a eu l'immense honneur d'accueillir une partie du groupe Indochine qui a fait son grand retour cette année avec l'album 13. Forcément à cette occasion, Nicola Sirkis et Oli avaient beaucoup de choses à raconter à l'animateur ! Le meilleur de l'émission spéciale du Lab Virgin Radio avec Indochine, c'est tout de suite !

#indodanslelab #indosurvirginradio Après avoir écouter l'album 13, vous avez envie de dire quoi à Indochine? pic.twitter.com/8XvnZI3qWg — LeLabVR (@LeLabVR) 17 septembre 2017

On passe la soirée avec @indochinetwitt dans @LeLabVR, vous kiffez le dernier album ? #LeLab pic.twitter.com/ow8c7ZN2bm — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 17 septembre 2017

Entre la sortie de leur nouvel album, la tournée 13 Tour qui arrive et plus généralement leur longue carrière en France, les membres d'Indochine avaient beaucoup de choses à raconter dans le Lab Virgin Radio. C'est aussi pour les fans qu'ils continuent de faire cette musique, après toutes ces années ! Ne manquez pas Indochine en concert à partir de 2018 dans toute la France. En attendant, on se refait le super live du groupe dans Cauet S'Lâche.