Indochine célèbre ses 40 ans, le groupe groupe mythique vu par les fans

40 ans. En 1981, Indochine débarquait dans les charts français sans savoir que, 40 ans plus tard, la musique du groupe se transmettrait de génération en génération. Parce que toute la force de la formation réside là, en sa capacité à perdurer et surtout, à se réinventer. 40 ans et des dizaines de succès plus tard, Indochine est toujours là plus culte que jamais. En ce 10 mai, VirginRadio.fr laisse la parole au fans... qui mieux qu'eux pour célébrer le groupe qui, depuis des décennies rythme nos vies ?

"Merci pour ces 40 putains d'années"

@nicolasirkis @indochinetwitt Passé, Présent et Futur 40 ans aujourd'hui et d'autres années à suivre ⚘????.je et la communauté Indochinoise vous remercie pour toutes les années de bonheur offertes. Aujourd'hui,toutes les générations vous suivent ! #nicolasirkis #Indochine #40ans — Sandrine Trepczynski (@coccinelle5926) May 10, 2021

40 ans ça se fête !25 ans que je ne me lasse pas d'écouter et de voir @indochinetwitt.Merci pour tout ce que vous faites pour nous ????On fêtera ça avec vous en 2022 dans les stades !! Joyeux anniversaire Indo ! ????@nicolasirkis @oLidESaT_#INDO40 #Indochine pic.twitter.com/Ar7uTEoxDK — Happy Song ☔ (@OphelieKltz) May 10, 2021

Joyeux anniversaire @indochinetwitt @nicolasirkis Même si l’on doit attendre 1 an pour fêter les "40 ans", on est avec vous aujourd’hui par la pensée et en musique ????❤️ RDV dans 376 jours au stade de France #Indochine #nicolasirkis #40ans #centraltour — veronique leydecker (@VeroLeydecker54) May 10, 2021

Je rentrais 2 l’école et mon Papa me dit «Faut aller chez Prisunic acheter un 45tours tu vas voir le son de ce groupe est dingue ! Depuis #Indochine rythme nos joies, nos peines C 40 ans d’amour et il n’y a pas assez de MERCI pour vous dire MERCI D’EXISTER a bientôt ???? pic.twitter.com/sIDaVo9UF9 — vanou???? (@vanou66333270) May 10, 2021

En 40 ans, Indochine a su fédérer, rassembler et surtout, accompagner ses fans. Privé de tournée anniversaire (reportée à 2022 en raison de la pandémie sanitaire), Indo a marqué le coup en lâchant un "Merci pour ces 40 putains d'années", en Une du Parisien. Patience, Nicola Sirkis et sa bande sauront célébrer cet anniversaire comme il se doit au Stade de France mais aussi dans tous le pays. En attendant, des fans chanceux pourront les retrouver sur scène le 29 mai prochain pour le concert-test parisien (plus qu'attendu).