Tout au long du mois de décembre, la rédac de VirginRadio.fr continue de fouiller dans ses cartons et partagent avec vous ses meilleurs coups de cœur musicaux. En matière d’albums, c’est peu dire si 2017 a été un excellent cru ! D’abord parce que U2, Foo Fighters, Arcade Fire ou encore Imagine Dragons ont tous fait leur retour sur le devant de la scène. Ensuite, parce que du côté de la variété française, on a été franchement bien servis également. Après les meilleures chansons françaises de 2017, concentrons-nous cette fois sur les albums. Ces derniers mois ont vu revenir des artistes cultes tels Indochine, MC Solaar et Kyo, mais aussi des chanteurs qu’on ne présentent plus, comme Amir et Louane. On ne vous en dit pas plus, c'est parti pour le top 10 !

#10. AMIR - Addictions

Après un premier essai réussi, Amir a réuni la même équipe pour construire son second projet. Avec Addictions, le chanteur se dévoile un peu plus sur des textes personnels et des mélodies radieuses. Si la recette est la même, elle reste tout aussi efficace.

#9. LOUANE - Louane

Forte du succès fulgurant de "Chambre 12", Louane est revenue cette année avec un second album. Porté par les singles "On était beau" et "Si t'étais là", l'album s'est placé aisément en tête des ventes la semaine de sa sortie. Du côté de la composition, la jeune femme s'est entourée de grands noms de la chanson française, comme Julien Doré ou Benjamin Biolay.

#8. BRIGITTE - Nues

Après dix ans d'amour en duo et en musique, Brigitte a dévoilé un troisième album empli d'élégance et de douceur. Enregistré entre Los Angeles et Paris, "Nues" a permis à Aurélie Saada et Sylvie Hoarau de se livrer complètement et de montrer qu'elles sont aujourd'hui plus unies que jamais dans leurs différences.

#7. KYO - Dans Ta Peau

Ils font partis de ces groupes qui ont marqué toute une génération de fans. Toujours porté par des textes mélancoliques et des mélodies savoureuses, Kyo est officiellement de retour avec un cinquième opus intitulé « Dans La Peau » et disponible depuis le 8 décembre. Le single "Ton Mec" est déjà un tube.

#6. MC SOLAAR - Géopoétique

Avec "Géopolitique", MC Solaar rompt dix années de silence et montre qu'il n'a pas perdu son amour pour les mots. Ses influences sont diverses (pop, jazz, musique africaine, funk, etc) et sa plume aiguisée fait toujours mouche. Le rappeur impose son flow et livre ici un album dense et riche de 19 titres.

#5. CHARLOTTE GAINSBOURG - Rest

Sur son quatrième album studio, Charlotte Gainsbourg se livre entièrement. Au fil de cet opus gorgé de sincérité et de mélancolie, elle dévoile une sensibilité à fleur de peau, exposée sans filtre. Un album intime et déchirant, sans doute le plus beau de sa carrière.

#4. EDDY DE PRETTO - Kid

Mêlant habilement rap et chanson française, Eddy de Pretto est LE chanteur francophone dont tout le monde parle en cette fin d'année 2017. Sur son premier EP "Kid", le chanteur de 25 ans se confie avec sincérité sur les sujets qui le touchent : la tolérance, l'amour, la virilité... Assurément la jeune étoile montante du rap français.

#3. CALOGERO - Liberté Chérie

Calogero fait partie de ces rares artistes de variété qui réussissent à toucher un public intergénérationnel en évoquant des thèmes qui parlent au plus grand nombre d'entre nous. Enregistré aux célèbres studios Abbey Road à Londres, "Liberté Chérie" est un album résolument lumineux, à la fois nostalgique et plein d'espoir.

#2. ORELSAN - La Fête Est Finie

Retour fracassant pour Orelsan dont le troisième album "La Fête Est Finie" n'aura eu besoin que d'une semaine pour être certifié disque de platine (plus de 100 000 exemplaires vendus) ! Enchaînant avec brio les punchlines cinglantes et politiquement incorrectes, le rappeur de 35 ans prouve qu'il sait capter l’air du temps et le retranscrire dans ses textes. Un petit bijou.

#1. INDOCHINE - 13

Et au sommet de notre classement, on retrouve... Indochine, forcément ! Ce treizième album réuni ce que le groupe sait faire de mieux : des tubes aux sonorités new wave mais à la fois très actuelles, porteurs de messages rassembleurs qu’on a envie d’hurler à tue-tête. Toujours mené par le chanteur Nicola Sirkis, Indochine dresse le portrait du monde actuel et chante ses inquiétudes face aux récents bouleversements qu’il traverse. Référence incontournable de la scène française, Indochine demeure aujourd’hui l’un des seuls groupes français capables de parler à la fois aux quinquagénaires et aux jeunes collégiens. Et c’est sans aucun doute là que réside toute la force du groupe qui, en 2021, fêtera déjà ses 40 ans de carrière.