Indochine bat un record impressionnant avec l'album 13

Il y a deux ans, Indochine faisait un retour en fanfare avec l'album 13. Evidemment, l'opus a rencontré le succès escompté, menant la bande aux quatre coins de la France. 13 est habitué aux records (et les cumule) mais quelques mois après le tout dernier concert du 13 Tour, Indochine vient de frapper fort en passant la barre des 500 000 exemplaires vendus.

Bon anniversaire au « 13 » ! Le 8 septembre 2017, @indochinetwitt sortait l’album à succès « 13 ». Quel est votre titre préféré ? #indochine13 @indochinerec pic.twitter.com/laY3e0Ra9e — SMART (@SMART_SonyMusic) September 8, 2019

Pour célébrer les deux ans de la sortie de l'album, le label d'Indochine s'est offert une petite vidéo retraçant tout le succès recueilli : on liste ainsi cinq singles (qui se sont tous hissés au sommet du top 50 digital) mais surtout un album « classé 82 semaines dans le Top 50 des meilleures ventes ». Rien que ça. Avec ses 48 ans de carrière à son actif, Indochine continue de rayonner dans le paysage musical français. Bientôt, le groupe célèbrera ses 50 ans de carrière et on a hâte de voir ce qu'ils nous préparent.