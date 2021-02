Indochine bat des records avec son dernier album, Daft Punk au Super Bowl et Ariana Grande annonce une nouvelle édition de Positions... Toutes les news musique !

Le 20 mars dernier, The Weeknd dévoilait son excellent After Hours - album porté par le très efficace Blinding Lights. Avec cet opus, l'artiste canadien a ouvert un tout nouveau chapitre de sa carrière, nous plongeant au passage dans un univers inédit. The Weeknd devrait être actuellement en pleine tournée mondiale afin de défendre ces nouveaux morceaux sur scène mais la crise sanitaire en a décidé autrement... Mais que les fans privés de concerts de rassurent, l'interprète de Save Your Tears compte bien mener ses show à bien... il faudra simplement patienter jusqu'a 2022.

Jolie surprise pour les fans, quelques dates ont été ajoutées à la liste. Si la situation sanitaire le permet, The Weeknd sera notamment les 18, 19 et 20 octobre et le 13 novembre à l'Accordhotels Arena, le 22 octobre à Bordeaux, le 29 octobre à Montpellier, le 12 novembre à Lyon. D'ici là, on pourra se mettre dans l'ambiance avec sa très attendue performance au Superbowl...!

Pour célébrer ses 40 ans de carrière, Indochine n'a pas eu la main légère. Alors que les fans attendent avec une impatience démesurée qu'une amélioration de la situation sanitaire permette au groupe de monter sur scène pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, la bande française a su récompenser leur patience : au programme, un coffret retraçant l'intégralité de sa carrière - de 1981 à 2021. Dire que cette collection si étoffée a rencontré un large succès serait un euphémisme : Singles Collection s'est écoulé à plus de 300.000 ventes.

Sur les réseaux sociaux, Indochine n'a pas manqué de remercier les fans qui, depuis toutes ces années, ont toujours fait preuve d'un soutien sans faille. En attendant de retrouver le groupe de France le plus spectaculaire sur scène, il ne nous reste plus qu'à écouter cette collection en boucle !

La mi-temps du Super Bowl américain est l'un des événements musicaux les plus suivis au monde ! Retransmise dans de nombreux pays, cette finale de la compétition annuelle de football américain s'est imposée au fil des décennies comme un rendez-vous sportif totalement incontournable. Mais ce qui fascine par dessus tout, c'est le concert d'une dizaine de minutes organisé durant la mi-temps. Un moment totalement dingue durant lequel se sont produits tous les plus grands artistes tels que Michael Jackson, Madonna, Katy Perry, AC/DC, Beyoncé, Britney Spears ou, plus récemment, Justin Timberlake. Mais le 7 février 2021, ce sera au tour de The Weeknd de se produire en concert lors du fameux Halftime Show. D'ailleurs, l'artiste canadien qui travaillait en tant que vendeur chez American Apparel il y a encore quelques années vient tout juste de poster un teaser de sa prochaine prestation. Voyez plutôt.

En revanche, si il y a bien un sujet qui perturbe les internautes depuis plusieurs semaines, ce sont les invités présents lors de la prestation de The Weeknd. En effet, il est d'usage pour l'artiste en charge du concert de faire appel à ce que l'on nomme des guest. Lenny Kravitz pour Katy Perry, les Destiny's Child pour Beyoncé ou encore Nicki Minaj pour Madonna, tout le monde y passe. Devenu célèbre grâce à ses titres Starboy et I Feel It Coming, sur lesquels il a collaboré avec Daft Punk, l'artiste canadien pourrait bien inviter ses deux acolytes français à venir le rejoindre sur la scène du Hard Rock Stadium. Une rumeur qui enfle de plus en plus sur les réseaux sociaux. Initialement rapporté par l'édition mexicaine de GQ, un tweet préciserait la liste des titres interprétés par le chanteur (voir ci-dessous). On y voit également les trois artistes qui l'accompagneraient, à savoir Kendrick Lamar, Ariana Grande et... les Daft Punk. Une apparition qui créerait l'événement, tout simplement. Réponse le 7 février prochain !

L'année 2020 aura définitivement été l'occasion pour Ariana Grande de franchir un nouveau palier dans sa carrière ! Alors qu'elle figurait en tête des classements les plus prestigieux de l'univers musical ces dernières années (ventes de disques, tournées mondiales les plus rentables...), la chanteuse américaine vient d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès. En effet, l'interprète de Problem a dépassé les 70 millions d'auditeurs mensuel sur Spotify. Des chiffres totalement dingues qui font d'elle la première artiste féminine à atteindre un tel score, et surtout la deuxième artiste, tous genres confondus, la plus écoutée au monde. Un succès qui ne semble pas prêt de s'essouffler puisqu'elle vient tout juste d'annoncer la sortie imminente d'une édition deluxe de son album Positions, dévoilé en octobre dernier. Très suivie sur Instagram, où elle cumule plus de 219 millions de followers, la jeune femme a donc posté plusieurs clichés afin de promouvoir ce nouveau projet. Voyez plutôt.

Sur ces différentes photos, on y voit notamment la future tracklist de cet album, sur laquelle quatre chansons ont été rayées afin de garder le suspense. On retrouve également une date, le 29 janvier 2021 à 19h32, ainsi qu'un cliché assez flou où on l'y voit en train de boire ce qui semble être une coupe de champagne. Plutôt énigmatique, cette publication devrait bel et bien révélée une nouvelle édition de son sixième album studio. Et ce n'est pas le seul projet d'Ariana Grande. En effet, cette dernière apparaîtra dans le film Don't Look Up, bientôt disponible sur Netflix avec un casting quatre étoiles réunissant Leonardo Dicaprio, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jenifer Lawrence ou encore Timothee Chalamet.