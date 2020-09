Indochine au top, Julien Doré annonce une tournée, Ed Sheeran papa et le palmarès des VMA's... Toutes les news musique !

Le 20 juin dernier, nous étions perchés sur le toit de la Tour Montparnasse pour un concert totalement exceptionnel d'Indochine ! Un live diffusé sur les réseaux sociaux durant lequel les membres du groupe de rock avaient pu interpréter, entre autres, leur nouveau titre Nos Célébrations. Si l'événement marquait le retour de ces légendes de la chanson française après plusieurs mois d'absence, il lançait surtout les festivités de leurs 40 ans de carrière. Un anniversaire que les interprètes de Trois nuits par semaine fêteront en grande pompe avec la sortie de plusieurs best-of et une énorme tournée à travers l'Hexagone.

Pour l'heure, si les fans attendent avec impatience de pouvoir applaudir leurs icônes dans ce qui s'annonce déjà comme la tournée la plus impressionnante de l'année 2021, il devront se contenter de la sortie de leur nouveau best-of. Et à en croire les chiffres des ventes de Singles Collection 2001-2021, sorti il y a seulement quelques jours, l'excitation est à son apogée. Écoulé à près de 30 000 exemplaires, l'opus qui regroupe 24 titres iconiques de ces vingt dernières années parade déjà en tête des charts. Un premier volet qui devrait être suivi dans les prochaines semaines par l'autre moitié de leur carrière de 1981 à 2001. Bref, vous l'aurez compris, vous n'êtes pas au bout de vos surprises !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Ed Sheeran ! Alors qu'il s'octroie actuellement une petite pause dans sa carrière, l'interprète de Shape of You a décidé de faire une entorse au règlement en publiant un cliché exceptionnel sur son compte Instagram. Ce mardi 1er septembre, l'artiste britannique a donc dévoilé la photo d'une couverture en laine et de petites chaussettes. Le tout dans des tons de couleurs bleu, vert et beige. Nommée Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, le nouveau-né ainsi que la maman se portent très bien. Plutôt discret sur sa vie privée, Ed Sheeran a tout de même tenu à partager ce moment de bonheur avec son immense communauté.

Alors qu'il s'apprête à dévoiler son nouvel album, Julien Doré sera dans les studios de Virgin Radio pour promouvoir ses nouveaux titres et nous parler de son projet tant attendu par les fans. Après avoir dévoilé La fièvre et Barracuda II, le chanteur connu du grand public grâce à La Nouvelle Star devrait donc faire son grand retour sur le devant de la scène. Mais pas que. Si l'on en croit l'une de ses dernières publications sur Instagram, ce dernier partira en tournée à travers toute la France dès le mois d'octobre 2021. Une super nouvelle qui ne vient pas seule puisque Julien Doré a également annoncé qu'il serait à l'AccorHotels Arena le 25 novembre 2021.

Compte tenu du contexte actuel, le chanteur a tenu a écrire quelques lignes sur sa future tournée : "Je souhaitais faire la fête pour vous annoncer la future tournée. Je souhaitais vous le dire à grands cris et à grands sourires.

Mais cette période où des milliers de techniciens, musiciens et prestataires ne repartent pas, où les salles sont encore vides, où les tournées s’annulent ou se reportent encore, ce sentiment d’indécence à hurler ma joie, m’envahit dans ce contexte. Alors les amis, je vous le confie le plus simplement du monde, sans effet mais plein d’espoir, la tournée aimée commencera le 1er octobre 2021 et croyez-moi, j’ai tellement hâte de vous retrouver, tellement."

Après des mois de confinement, les artistes ont retrouvé - le temps de quelques heures- l'ambiance des cérémonies. Hier se déroulaient les MTV VMA's 2020, l'occasion pour certains de repartir avec un trophée ou alors, de se produire pour la première fois depuis des mois. Alors que Miley Cyrus a joué Midnight Sky pour la première fois, Ariana Grande et Lady Gaga, elles, ont livré une performance incroyable sur Rain on Me. Tout de suite, le palmarès.

Il y a quelques jours, on vous apprenait que la chanteuse ignorait à quelle date sortira son prochain album. En effet, alors qu'elle publiait la photo d'un livre qu'elle a adoré sur Instagram, Adele en profitait pour répondre à l'ultime commentaire d'un fan sur l'avancement de son projet. "Honnêtement, je n’en ai aucune idée" a alors répondu la star au grand dam de sa communauté. Pour l'heure, il semblerait quand même que l'interprète de Rolling in the Deep travaille activement sur son futur album. Et à en croire les rumeurs du web, elle serait accompagnée de stars internationales... En effet, comme on l'avait évoqué il y a quelques mois, Adele pourrait notamment faire des duos avec Raphael Saadiq et John Legend. Des informations qui demeurent, pour le moment, au stade de la rumeur même si c'est le Daily Mirror qui avait vendu la mèche.

Pour l'heure, il semblerait que la chanteuse aux multiples récompenses ait décidé de s'octroyer une petite pause. En effet, alors que les londoniens auraient dû fêter le carnaval de Notting Hill, un quartier de la capitale, cette dernière a décidé de célébrer l'événement malgré son annulation en postant un cliché sur les réseaux sociaux. On l'aperçoit en maillot de bain à l'effigie du drapeau de la Jamaïque et vêtue d'un habit de plumes jaunes. Une publication aimée par près de 4 millions de personnes et commentée plus de 70 000 fois. Alors que les fans de l'artiste attendent avec impatience la sortie d'un nouvel album, il semblerait que chaque nouveau post de cette dernière crée un véritable buzz.