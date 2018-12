Indochine : Après 13, à quand le prochain album ? 

Avec 13, Nicola Sirkis et sa bande ont (une fois de plus) prouvé qu'ils formaient le groupe de plusieurs générations. Le succès fut tel qu'une nouvelle vague de concerts a été organiésée il y a quelques mois et, petit bonus, il se murmure même que de nouvelles dates pourraient être ajoutées - mais pour l'heure, rien de confrmé. Bref, avec cette album, Indochine a fait un retour réussi et remarqué - tant dans les charts que sur scène. Mais alors, qu'en sera t-il de la suite ? Pensent-ils d'ailleur à la suite ? Au prochain album ? Après un chapitre aussi conséquent que 13, peut-être faudra t-il prendre son mal en patience avant de découvrir de nouveaux morceaux. En interview, Nicola Sirkis s'est confié.

« Ce n'est pas évident de se renouveler, d'avoir de nouvelles idées. Un album c'est comme un nouveau film, une nouvelle collection, donc une nouvelle recherche », a t-il ainsi avoué. "J'ai toujours un carnet noir sur moi. Je note des phrases, sous forme de poésie souvent. Je viens de lire une BD sur Salinger, magnifique, qui m'a donné des idées. Mais on n'a pas encore programmé de nouvel album pour l'instant, plutôt des concerts". Pour l'heure, la tendance est donc à la scène et à l'échange avec le public. Cependant, le leader aurait également évoquer un projet pour 2021 - probablement pour marquer les quarante ans de carrière du groupe.

En attendant, Indochine sera sur la route et dans les charts avec le maxi Single Song for Dream, prévu pour le 7 décembre prochain.