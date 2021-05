Indochine annonce une conférence de presse cette semaine pour le concert-test parisien

Quand retrouverons-nous le chemin des salles de concert ? Patients depuis plus d'un an, les artistes (mais aussi le public) n'attendent que ça. La bonne nouvelle, c'est qu'après le succès des concerts-tests donnés en Espagne ou ailleurs en Europe, la France semble prête à tenter l'expérience : le 29 mai prochain, Indochine se produira ainsi à l'Accor Arena de paris devant près de 5000 personnes (notez que 2500 internautes pourront suivre le live de façon virtuelle). « On nous a contacté pour faire ce concert test, nous avons répondu par l’affirmative. C'est entre les mains des autorités médicales et gouvernementales », expliquait récemment le groupe.

Conférence de presse annoncée par Nicola pour cette semaine concernant le concert test ???????? #Indochine pic.twitter.com/eZskeYHxfK — A N T O I N E (@AntoineFindo) May 9, 2021

Pour assister à ce concert qui s'annonce mythique (notez qu'Indochine en profitera pour célébrer ses 40 ans comme il se doit), il faudra se plier à quelques exigences. D'abord, un protocole sanitaire strict sera à respecter. Ensuite, les heureux spectateurs qui assisteront au concert seront tirés au sort après inscription sur un site prévu à cette effet (dont l'ouverture est prévue pour la mi-mai).

Et ce n'est pas tout : Indochine donnera une conférence de presse cette semaine afin d'évoquer l'évènement... une façon de donner toutes les informations relatives au show. Patience, donc !