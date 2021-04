Indochine annonce un nouvel album pour 2022

Il faudra (malheureusement) patienter encore un peu avant de pouvoir célébrer les 40 ans de carrière d'Indochine sur scène, comme il se doit. Il y a quelques jours, la formation française s'est vue contrainte d'annoncer le report de son Central Tour à 2022 - crise sanitaire oblige. Une véritable crève-coeur pour les fans qui attendaient cet évènement avec autant d'impatience que les intéressés. Tout n'est cependant pas perdu puisqu'il se murmure qu'un "concert-test" pourrait se dérouler bientôt avec, en tête d'affiche, Nicolas Sirkis et sa bande.

La bonne nouvelle, c'est qu'au cours de cette période incertaine, Indochine n'a pas chômé - bien au contraire. Tenez-vous bien, la formation compte publier un nouvel opus en 2022 : "A l'été 2021, on devait rentrer en studio ... Et bien on va rentrer en studio plus tôt que prévu, pour proposer des nouveaux morceaux et préparer un nouvel album", ont-ils ainsi confié à nos confrères de Purecharts. "Il va sortir en 2022, juste avant ou juste après la tournée anniversaire".

"Nous aimerions beaucoup faire un nouvel album. Là, on est pris jusqu'en 2021 mais dans ma tête, il est prévu, si c'est possible et si on tient encore le coup en 2022, d'écrire un nouvel album et d'aller rejouer dans cette magnifique salle du Zénith de Rouen", poursuit Indo. Ainsi, le groupe retrouverait son public en 2022 pour célébrer ses 40 ans de carrière avec les classiques qui ont fait son succès mais aussi avec des morceaux inédits.

De quoi nous faire patienter encore un peu...