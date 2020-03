Indochine annonce un concert évènement à Clermont Ferrand

Y-a t-il une meilleure façon de célébrer les 20 ans de la Coopérative de Mai ? Probablement pas : Indochine vient tout juste d'annoncer un concert exceptionnel le 7 mars prochain à Clermont-Ferrand. Après avoir terminé le 13 Tour en apothéose, Indochine a pris une pause (bien méritée) mais qui, on s'en doute, sera de courte durée : pour rappel, la bande s'apprête à fêter ses 40 ans de carrière et tous les fans attendent une tournée anniversaire. Côté setlist, pour ce 7 mars, on peut déjà miser sur un joli mélange de tous leurs plus grands succès.

Indochine en concert exceptionnel à @lacoope, samedi 7 mars 20h30, à l'occasion des 20 ans de la salle !Mise en vente le 4 mars uniquement sur https://t.co/PawmEzBNLJ: -9h30: vente réservée aux abonnés de la Coopérative de Mai-10h: vente tous publics @nicolaSirkis @oLidESaT_ pic.twitter.com/3pXsmlAE3B — Indochine (@indochinetwitt) March 2, 2020

Pour obtenir des places (et croyez-nous, il n'y en aura pas pour tout le monde), il faudra être réactif le 4 mars prochain. Notez que les places ne seront en vente que sur le site de la Coopérative (9h30: vente réservée aux abonnés de la Coopérative de Mai et dès 10h, la vente tout public).

Patience, plus que quelques heures !