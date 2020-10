Indochine ajoute de nouveaux concerts, Miley Cyrus reprend Heart of Glass et Julien Doré certifié disque d'or... Toutes les news musique !

Leur dernier album, Singles Collection 2001-2021, s'est déjà écoulé à plus de 75 000 exemplaires. Autant dire, une vraie prouesse par les temps qui courent. En parallèle, les interprètes de Trois nuits par semaine viennent de lancer la vente des billets pour leur tournée à venir, le Central Tour. Un événement très attendu par les fans du groupe puisque il devrait marquer leur 40 ans de carrière. Si la vente générale a eu lieu ce mardi 29 septembre, il semblerait que la quasi totalité des billets proposés se soient déjà arrachée… Mais Nicola Sirkis et ses acolytes n'ont pas dit leur dernier mot !

Invité dans une radio nationale pour un concert privé, le chanteur d'Indochine s'est laissé aller à une petite confession avant d'interpréter son tube Nos Célébrations : "Merci beaucoup ! Là on a appris que des putains de bonnes nouvelles aujourd'hui, il va falloir qu'on ajoute des dates, donc ça va être costaud. Infos à suivre mais en tout cas merci de nous suivre pour ces célébrations". Une très bonne nouvelle pour les fans du groupe de rock n'ayant pas réussi à mettre la main sur une place et qui pourront donc retenter leur chance.

Il y a quelques semaines, Julien Doré faisait son grand retour dans les charts avec Aimée - un album poétique, doux et optimiste pour les générations à venir. Porté par le très efficace La Fièvre, l'album s'est imposé dans les charts sans grand effort et ce, dès sa sortie. Pour preuve, avec près de 50 000 exemplaires écoulés, le disque vient d'être certifié disque d'or.

« MERCI à vous pour le soutien les amis, tellement heureux », s'est exclamé l'artiste sur ses réseaux sociaux. L'artiste défendra ce nouvel opus sur scène à compter de 2021 et ce, dans toute la France. Pour retrouver les dates, rendez-vous ICI.

Après une absence médiatique de plus d'un an, Vianney est bel et bien de retour ! Des titres à en pleuvoir, une tournée dans toute la France, une place en tant que membre du jury dans The Voice et, bien évidemment, un nouvel album, rien n'arrête le chanteur originaire de Pau. Porté par ses derniers tubes N'attendons pas et Beau-papa, l'artiste élu interprète de l'année aux Victoires de la musique en 2016 vient tout juste de dévoiler la cover de ce nouvel opus. On l'aperçoit ainsi dans les airs, comme volant au dessus de l'eau, avec pour seul accessoire sa guitare acoustique. Et ce n'est pas tout.

Dans une publication Instagram dévoilée ce 29 septembre, on apprend ainsi que l'album sera en précommande dans les plus brefs délais (si ça vous intéresse, rendez-vous ici). De plus, on découvre le titres des onze chansons qui composent l'album N'attendons pas. Outre celles que l'on connaissait déjà, Vianney nous étonne avec des morceaux intitulés Les imbéciles, Tout nu dans la neige ou encore Mode. Un côté très drôle et plein d'autodérision que l'on ne soupçonnait pas forcément de la part du chanteur plus souvent affilié au gendre idéal qu'au rigolo de service. Et ça n'est pas pour nous déplaire. Bien au contraire.

Il y a quelques semaines, Miley Cyrus livrait un concert virtuel pour iHeartRadio - l'occasion pour elle de présenter Midnight Sky mais aussi de nous offrir une reprise moderne de Heart of Glass (signé Blondie). La cover de l'artiste a tellement plu aux fans que Miley Cyrus s'est interrogée : fallait-il qu'elle publie la version streaming de cette reprise ? Evidemment, la réponse fut unanime du côté des fans : oui. Bonne nouvelle, Heart of Glass est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Miley Cyrus entame une nouvelle ère de sa carrière avec Midnight Sky, explorant des influences telles que Blondie ou Joan Jett - que des artistes de caractère, comme elle. Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir son nouvel album mais pour nous faire patienter, rien de tel qu'une reprise puissante et rock.