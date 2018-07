Indochine : Station 13, le clip qui dénonce !

Le clip qui illustre le morceau Station 13 du groupe Indochine vient d'être dévoilé et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il interpelle. Des images chocs, fortes, d'une violence qui ne peut être surréaliste. Voilà ce que nous propose le groupe. Une rétrospective sur un racisme encore bien trop présent et souvent tu.

Station 13 est le troisième titre qui soutien leur treizième album nommé 13. Le morceau a déjà fait ses preuves lors de sa sortie il y a quelques semaines et les fans l'ont encensé. Il ne manquait plus qu'au titre un clip frappant, voire poignant. Et ô combien, il l'est ! Indochine dénonce ici les violences racistes et policières, l'ignorance humaine dans toute sa splendeur. Une opération coup de poing qui rappelle celle menée par Rihanna et son American Oxygen. Une vidéo déjà vue des milliers de fois et diffusée en exclusivité dans certains cinémas avant la projection du film Paranoïa. Ce qu'on retient du clip se sont surtout les 20 premières secondes, d'une intensité presque palpable, qui mettent en scène un jeune afro-américain tenu en joue par un petit garçon blanc. Le clip de Station 13 fait écho à celui de College Boy, tourné à Montréal et réalisé par Xavier Dolan, en 2013.

Écoulé à près de 350.000 exemplaires, l'album 13 d'Indochine s'impose dans le Top 20 des ventes en France. Et n'oubliez pas que le groupe est actuellement en tournée jusqu'à la fin de l'année et compte investir en novembre, pour 3 dates exceptionnelles, la scène de l'AccorHotel Arena.