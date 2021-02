Indochine à l'affiche du premier concert-test gratuit de l'Accor Arena ?

Après des essais encourageants en Allemagne mais aussi en Espagne, la France semble prête à se lancer dans les concerts-tests. En cette période où la culture est au point mort, rien ne nous manque plus que les concerts. Et justement, un show-test serait en préparation à l'Accor Arena avec, pour tête d'affiche, Indochine. Avec près de 5000 spectateurs, la salle parisienne remplirait un quart de sa capacité. Notez que le show serait gratuit mais le public se verra contraint d'effectuer un test antigénique une semaine après la date de l'évènement. Aussi, notez que les participants devront se munir d'un test PCR (négatif) réalisé 72 heures avant le show et devront télécharger l'application TousAntiCovid.

« Masqué, debout en fosse, le public pourra chanter, danser, s'offrir des bières au bar. Soit la configuration la plus interdite à l'heure actuelle », peut-on lire dans le Figaro.

A Marseille, un concert-test similaire est en préparation avec, cette fois, IAM en tête d'affiche. Le show se déroulera au Dôme de Marseille, face à 2000 spectateurs. De son côté, le groupe Indochine pourra commencer à célébrer comme il se doit ses 40 ans de carrière.