Alors que Nicolas Sirkis fêtait il y a peu ses 58 ans, un cadeau de taille l'attendait ! De nombreux concerts de la tournée 13 Tour d'Indochine ont, en effet, affiché "complet" dès le premier jour de la mise en vente des billets. Tant et si bien que pour répondre à la demande des fans, le groupe français a dû ajouter de nouvelles dates. Neuf pour être exact dont une troisième représentation consécutive à l'AccorHotels Arena le 18 février 2018. Et il faudra faire preuve de rapidité puisque les nouvelles places ont été rendues disponibles depuis 10h ce jeudi 6 juillet ! Pour annoncer la bonne nouvelle, Indochine a créé une vidéo détaillant les concerts sold-out et les nouvelles dates.

18 février 2018 - Paris - AccorHotels Arena

22 février 2018 - Lyon - Halle Tony Garnier

18 mars 2018 - Bruxelles - Palais 12

28 mars 2018 - Rouen - Zénith

3 avril 2018 - Nantes - Zénith

11 avril 2018 - Dijon - Zénith

16 mai 2018 - Amiens - Zénith

19 mai 2018 - Caen - Zénith

23 mai 2018 - Lille - Zénith

Au total c'est plus de 100 000 tickets qui ont été vendus dès le premier jour des ventes et nul doute que cette deuxième salve s'écoulera avec le même succès. Quatre ans après son Black City Parade, Indochine revient donc avec son 13e album, dans les bacs le 8 septembre prochain, défendu par le single "La vie est belle" qu'il avait joué pour la première fois sur le plateau du Quotidien. Révélé par l'Aventurier en 1982, le groupe a surmonté de nombreuses épreuves et une grosse traversée du désert pour revenir triomphalement en 2002 avec J'ai demandé à la lune. Une longévité qui fait rêver autant pour les fans de la première heure que les aficionados plus jeunes !