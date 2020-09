Indochine : 100 places par concert seront offertes aux soignants !

Ce n'est un secret pour personne, le groupe Indochine a toujours voulu s'engager pour l'égalité de tous ! Après s'être battus pour les droits de la communauté LGBTQ+ à travers leurs actes et leurs chansons, Nicola Sirkis et ses acolytes s'étaient concentrés sur le fait de proposer des places de concerts à des prix abordables pour tout le monde. Un combat qu'ils mènent toujours et qui sera présent dans la tournée de leurs 40 ans de carrière en 2021 avec des tickets compris entre 50 et 80 euros. Une somme très basse pour un groupe de cette renommée et particulièrement dans des endroits tels que le Stade de France ou le Groupama Stadium à Lyon. Mais ce n'est pas tout.

#CentralTour : J -12 / ouverture de la billetterie le 29/9 !A tous ceux qui étaient en première ligne pendant les 2 mois de confinement, qui nous ont aidé à le vivre, (soignants, pompiers...) 100 places (50x2) vous seront réservées dans chaque stade https://t.co/y8rXJpDZFk pic.twitter.com/HLsTNhWg6W — Indochine (@indochinetwitt) September 17, 2020

En effet, alors que les membres du groupe de rock s'étaient prêtés au jeu de la conférence de presse, ils en avaient profité pour annoncer une grande nouvelle. C'est donc au plus grand plaisir d'une partie de leurs fans que les interprètes de L'aventurier avaient annoncé que des places de leurs concerts seraient réservés au personnel soignant. Un geste très généreux que ces derniers justifient par le fait qu'ils sont redevables à ces héros du quotidien qui ont donné de leur temps durant la crise du coronavirus. Une promesse qui vient d'être confirmée directement sur le compte Twitter du groupe de rock où ces derniers indiquent le site web sur lequel il est possible de s'inscrire afin de prétendre à une place offerte. A noter que 50x2 places (soit 100 places) seront à remporter pour chacun des cinq concerts à venir du groupe. Alors, si vous aussi vous souhaitez tenter votre chance, il vous suffit de cliquez ici.

Comme il est indiqué, "Il suffira d’envoyer un e-mail à l’une des adresses ci-dessous, avec votre nom, prénom, profession et adresse mail. Un huissier de justice sélectionnera au hasard 50 personnes remplissant les conditions par ville, et seules ces personnes seront contactées par retour de mail, un justificatif de leur activité durant le confinement leur sera alors demandé (planning de travail, attestation employeur, photos…). Ces personnes seront contactées avant l’ouverture de la billetterie le 29/9, et leur invitation (valable pour 2 personnes) seront à imprimer ou à faire scanner." Un processus tout ce qu'il y a de plus simple et qui devrait faire pas moins de 500 heureux. Bravo à Indochine qui s'affirme encore une fois grâce à sa gentillesse et son engagement !