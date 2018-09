Imagine Dragons : Zero, un nouveau single pour Les Mondes De Ralph 2

Décidément, Imagine Dragons ne s'arrête jamais. Le groupe mené par Dan Reynolds bat tous les records avec son dernier album, Evolve. Récemment, ils ont d'ailleurs dévoilé un clip esthétique et intriguant pour Natural. Et ce n'est pas tout ! Imagine Dragons, comme Niall Horan qui a signé la bande-orignale de Small Foot, a décidé de prêter son talent au cinéma. Tout de suite, découvrez Zero, la soundtrack des Mondes de Ralph 2.

"C'est un film qui permet de soulever quelques problème d'identité mais aussi la solitude que vit la génération internet", a expliqué Dan Reynolds. "Le combat de Ralph pour s'accepter lui-même a fait écho en nous et c'est de ça dont traite la chanson". Et ce n'est pas tout ! Le leader poursuit : "Cette chanson est, en quelques sortes, une dichotomie : il y a des paroles assez lourdes posée sur une mélodie rythmée". On vous laisse découvrir tout cela. Nous, on va l'écouter en boucle !