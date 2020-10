Imagine Dragons vient-il d'annoncer son cinquième album ? (PHOTO)

Tout est parti d'une publication sur Twitter le 27 octobre dernier sur le compte officiel de Imagine Dragons ! "Nous vous recommandons ceci" peut-on lire en légende d'un cliché où l'on aperçoit la page d'inscription à la newsletter du groupe (voir ci-dessous). Pour les fans, le message est on ne peut plus clair. Des mois après l'énigmatique publication Instagram de Dan Reynolds, dans lequel le leader du quatuor abordait vaguement leur cinquième opus, il semblerait que cette nouvelle annonce ne fasse pas le moindre doute et qu'elle prédise le retour des interprètes de Believer sur le devant de la scène. Autre détail remarqué par quelques internautes fouineurs, les vêtements du merchandising auraient été modifiés afin d'y apporter la mention "2020". Une évolution qui ne fait, d'après les admirateurs du groupe, que confirmer leur hypothèse.

Avec pas moins de quatre albums en seulement six ans et de nombreuses tournées à travers le monde, Imagine Dragons serait donc sur le point de faire son grand retour. Dan Reynolds, qui avait avoué travailler sur ce cinquième opus depuis un moment déjà, s'était d'ailleurs confié sur leur processus de travail : "Nous écrivons depuis un an et demi pour ce nouveau disque. J'ai probablement écrit des idées pour 150-200 démos que j'ai créées à la maison. Notre second disque était auto-produit pour la grande majorité et c'est l'un de mes albums favoris. Je pense que nous avons besoin d'un guide et d'une direction, tout particulièrement à ce point-là [de notre carrière] à cause de nos égos, mais d'un autre côté, nous avons auto-produit tellement de choses que cela va nous ressembler en fin de compte". Des paroles prometteuses pour ce qui s'annonce déjà comme l'une des sorties les plus attendues de l'année. Et qui dit album, dit tournée. Voilà deux points pour lesquels il faudra s'armer de patience. Courage.