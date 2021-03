Imagine Dragons : un album prévu pour le mois de juin ?

Alerte ! Le vendredi 12 mars, Imagine Dragons nous offrira pas moins de deux singles - "Follow You" et "Cutthroat". Or, serait-ce une façon pour le groupe d'annoncer l'arrivée prochaine d'un nouvel album ? En tout cas, les fans y croient dur comme fer.

follow you + cutthroat out march 12. pre-save at https://t.co/xNeaeYxrWg pic.twitter.com/3gvlRU3UrL — Imagine Dragons (@Imaginedragons) March 8, 2021

Après l'album Origins (qui, rappelons-le, s'est écoulé à plus de 120 000 exemplaires en France), Imagine Dragons semble prêt à faire son grand retour sur le devant de la scène. Après de longs mois passés à écrire, Imagine Dragons nous offrira ainsi deux nouveaux morceaux et ce, pas plus tard que vendredi : « Plus d'une décennie ensemble et ce sont toujours mes meilleurs amis. Je suis incroyablement fier et chanceux d'être dans un groupe avec vous. Et cette ce semaine, tout recommence », annonçait d'ailleurs Dan Reynolds sur Instagram.

Avant d'annoncer l'arrivée imminente de nouveaux titres, Imagine Dragons a commencé par jouer avec les nerfs des fans en publiant deux teasers. Jusque ici, rien d'anormal. Or, ces deux derniers s'arrêtent sur un timer annonçant (à chaque fois) 20:21:03:06. Autrement dit, le 3 juin 2021. Faut-il s'attendre à un nouvel album ? En tout cas, on l'espère. Patience, d'ici là, nous aurons droit à deux titres et c'est déjà un joli cadeau. Verdict le 12 mars prochain !