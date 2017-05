Le nouveau projet musical d’Imagine Dragons est officiellement en chemin. Le groupe américain révélé en 2013 par le titre « Radioactive » publiera prochainement son troisième album studio et commence à faire monter la pression. Le premier extrait « Believer » est sorti il y a quelques mois, rapidement suivi d’un clip mettant en scène l’acteur Dolph Lundgren. La semaine dernière, le nouveau single « Thunder » a officiellement pris le relais dans les charts. Sur ce titre pop-électro, Dan Reynolds met en musique les doutes de sa jeunesse et son combat pour suivre ses rêves. Le clip a été dévoilé dans la foulée et on vous invite à le découvrir juste en dessous.

Habillée d’un noir et blanc esthétique, la vidéo a été dirigée par le réalisateur Joseph Kahn (Taylor Swift, Lady Gaga, Maroon 5) et oppose les membres du groupe à des êtres mi-humains mi-démons… Chacun y va de sa chorégraphie, porté par la rythmique endiablée de « Thunder ». Le résultat est légèrement inquiétant et colle parfaitement à l’ambiance de la chanson. En conclusion, on retrouve notamment les trois lasers lumineux qui figuraient déjà sur l’artwork de « Believer »… Pour l’heure, peu d’informations ont fuité concernant le nouvel album du groupe, mais l’annonce officielle ne devrait maintenant plus tarder. En attendant, Imagine Dragons sera à l'affiche du Lollapalloza de Paris au mois de juillet !