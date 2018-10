Imagine Dragons s'impose au sommet des charts Billboard dans la catégorie "rock" !

Imagine Dragons se propulse au sommet des charts Billboard dans la catégorie rock et s'impose ainsi dans cinq classements sur dix. Un nouveau tour de force ! On ne les arrête plus et depuis la sortie de leur album Evolve, double disque de platine, les garçons ne cessent de prouver leur talent. Leur dernier single Natural témoigne de leur suprématie et poursuit son ascension. Et pour pour cause, le morceau est de taille et après une prestation explosive sur le plateau de Jimmy Kimmel Live, on le retrouve sur la première marche du podium dans les catégories suivantes : Hot Rock Songs, Rock Airplay, Rock Digital Song Sales et Alternative Songs. Ce qui est plutôt pas mal, vous ne pensez-pas ? Quant à son prédécesseur, Believer, lui, continue de squatter le top Rock Streaming Songs. Imagine Dragons semble donc mener la danse des charts Billboard et ce n'est pas pour nous déplaire. En attendant que leur prochain opus daigne montrer le bout de son nez, on vous propose de redécouvrir le clip de Natural dans lequel Dan Reynols s'illustre en parfait maître de maison.