Imagine Dragons : Regardez le clip de Birds, leur nouveau titre !

C'est leur quatrième opus mais le succès semble encore être au rendez-vous. Avec leur album Origins, Imagine Dragons s'assure des ventes à plus de 100 000 exemplaires, soit un disque de platine. Une prouesse qu'avait également atteint leur précédent projet. Et après les morceaux Natural (plus de 250 millions de vues sur YouTube) et Bad Liar, c'est désormais au tour de Birds de faire une arrivée remarquée. "Cet album tourne autour de la recherche de nouvelles terres et l'appréciation de nos racines. Quand nous créons, nous créons sans frontières ni règles (...) Origins est un peu la petite soeur de Evolve" affirmait le groupe américain il y a quelques mois.

Ce 23 juillet, le groupe de rock a donc dévoilé le clip de son nouveau single Birds. Une vidéo animée où l'on voit l'histoire d'une petite fille dotée de deux ailes qui déménage aux côtés de sa maman. Dessinée par l'artiste Zac Wong, ce projet fait référence au premier divorce de Dan Reynolds. Il lui affirme ainsi en personne qu'il sera toujours là pour elle. Et même si le clip se veut également émouvant (on vous laisse découvrir par vous-mêmes), on réalise qu'à la fin, la petite-fille parvient à se sortir des griffes de la tristesse pour retrouver un espoir. À noter également qu'une version avec la chanteuse Elisa est disponible sur la plateforme de vidéo en ligne.