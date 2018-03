Il ya quelques semaines, Imagine Dragons passaient par la france (et plus précisémment par l'AccorHotels Arena) pour défendre Evolve, leur dernier album réussi. Porté par des single efficaces tels que Believer, Thunder ou Whatever It Takes, l'opus s'est tranquillement hissé en haut des charts. Pas plus tard que cette semaine, Dan Reynolds et sa bande ont dévoilé le clip saisissant de Next To Me - et on vous conseille vivement de le voir, d'ailleurs. Tous ces morceaux ont contribué au succès de l'album mais surtout, ils ont permis à Imagine Dragons de battre un record.

La formation de Dan Reynolds n'a plus rien à prouver mais elle peut en tout cas se vanter d'avoir sorti un album qui aura généré la présence de trois titres au sommet des charts. Thunder, Whatever It Takes et Believer ont chacun été numéro un. Pour citer le magazine expert Billboard, "L'ascension de Whatever It Takes a fait d'Evolve le onzième album dans l'Histoire des charts de chansons alternatives (qui a débuté en 1998) à produire trois hits numéro un". Ainsi, grâce à Whatever It takes, Imagine Dragons succède à Kings of Leon qui, eux aussi, avaient réussi ce triple exploit en 2009.