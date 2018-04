Imagine Dragons, Paramore, Muse... les meilleurs clips de ce début d'année (PART 1)

2018 commence plutôt bien ! Et côté clips, on a plutôt été gâtés. Evidemment, on ne peut pas vous lister TOUS les clips sortis ces quatres derniers mois. Clairement, vous comme nous, on n'aurait pas le temps de tous les passer en revue. Mais chez VirginRadio.fr, on a décidé de lister nos favoris, ceux qui -pour nous- ont été les plus marquants ou les plus réussis. De Imagine Dragons à Muse en passant par Her, voici la première partie !

On attendait le retour de Muse avec impatience et il y a quelques semaines, ils ont dévoilé le clip de Thought Contagion. Et ça, pour patienter avant la sortie de l'album, c'est tout ce qu'il nous fallait.

Paramore a continué de promouvoir son dernier opus, After Laughter. Hayley Williams et sa bande se sont transformés (le temps d'un clip) en présentateurs de morning. En ressort un clip vintage et incroyablement fun.

Avec Next To Me, Imagine Dragons a livré un clip poignant et intense. On ne vous spoilera pas mais on préfère vous prévenir : il est magnifique, triste et vous allez probablement verser une larme. Enjoy.

Deux clips en un ? Arcade Fire l'a fait. La formation continue de défendre Everything Now et il y a quelques semaine, elle a dévoilé MONEY + LOVE, un mini film qui nous emmène en virée à Las Vegas. Faîtes vos valises.

Taylor Swift a fait le tour du monde pour ce clip : par exemple, on la retrouve à Miami avec Future. Et la seconde d'après, elle est à Londres avec son meilleur ami Ed Sheeran.

Say Amen (Saturday Night) signe le retour dans les charts (et dans le Top Billboard) de Panic! At the Disco. Pour voir Brendon Urie défendre la clé de Satan, c'est au-dessus que ça se passe.

Sigrid collectionne les vues sur Youtube. Mais notre clip favoris, c'est Raw. Définitivement.

Fall Out Boy en plein télé-achat ? C'est maintenant une réalité - ou presque. Quand le groupe passe sa carrière en revue, ça donne ça.

En février dernier, Justin Timberlake a sorti son dernier album, Man of The Woods. Et en guise de premier single, il avait choisi Filthy. Quand une keynote se transforme en dancefloor, ça donne ça.

Le premier album (brillant) de HER est sorti la semaine dernière et le clip de On & On, lui, n'a que quelques jour. Et clairement, tout est parfait : le titre, le message et l'esthétique. Un sans faute.

Et ce n'est pas fini...! La suite arrive bientôt, promis.