Imagine Dragons : Origins, digne successeur de Evolve ? (REVIEW)

Imagine Dragons cartonne. Ce n'est un secret pour personne, le groupe originaire de Las Vegas est devenu en quelques années seulement l'un des groupes de rock les plus influents du monde -voire de tout l'univers. Avec leur troisième album, Evolve, Imagine Dragons s'était largement imposé dans les charts et sur les ondes. Difficile de faire mieux ! Et pourtant, Origins pourrait bien se hisser dans le top avec ses sonorités oscillant entre rock -parfois pur, et folk. Mais alors, leur nouvel opus peut-il faire mieux et détrôner Evolve ?

D'un point de vue subjectif, Origins est sans doute une petite pépite. Lorsqu'on l'écoute, on ne peut s'empêcher d'y voire une certaine positivité. Moins dark que son prédécesseur, l'opus se démarque par ses sonorités parfois plus folk que rock. Et pour être honnête, on ne peut contester qu'il existe du Coldplay sur certaines pistes. On pense surtout à Real Life qui nous rappellent Adventure Of A Lifetime.

Pour défendre l'opus, Imagine Dragons ont fait les choses bien en dévoilant Natural, Zero, Machine et Bad Liar. Quatre titres puissants sur lesquels on reconnait bien leur patte. Ils ne pouvaient pas se tromper. Mais l'album n'est pas fait que de gros hits et c'est probablement ce qui le démarque, en quelque sorte. Origines est... différent. Dan Reynolds, leader, le dit lui même : "Quand nous créons, nous créons sans limites, sans règles. Nous trouvons cela excitant de faire de la musique qui sonne différente et qui soit nouvelle pour nous." En comparaison à Evolve, très sombre, Origins se veut plus multigenres. Alliant beats électro teintés d'une pop efficace comme sur les morceau Bullet In A Gun, Burn Out, Boomerang et Love, par exemple, guitare acoustique sur West Coast, sonorités suaves sur Stuck et des riffs tonitruants sur des titres explosif tels que Natural et Machine. Rien qui ne fasse sauter au plafond mais Origins possède toutefois des qualités musicales indéniables. Il est difficile de ne pas apprécier ce qu'il offre même si on admet qu'il est loin d'avoir le cachet de Evolve.