Quelques semaines après leur passage à l'AccorHotels Arena, les américains d'Imagine Dragons continuent de défendre leur dernier album, Evolve. Après avoir choisi des hits comme Whatever It Takes ou Thunder, ils ont opté pour le très beau titre Next To Me. Et en ce qui concerne le clip, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. La vidéo est signée Mark Pellington, elle dure presque 12 minutes et la femme de Dan Reynolds en personne y joue un rôle (déchirant). On préfère vous prévenir, ayez le coeur bien accroché.

Le clip s'ouvre donc sur la voix haute par la compagne du personnage interprété par Dan Reynlods, : "I wasn't enough", pleure t-elle. On découvre ensuite que cet homme, désespéré, a commis un meurtre. "Je suis assis dans les ténèbres et je sais qu'ils viennent pour moi", l'entend-on dire. Condamné pour meurtre, il est alors envoyé en prison. Sur le mur est inscrit au marqueur : "Nous sommes tous coupables. Mais, nous sommes tous aimés". Commence alors le défilé de souvenir : on revit le meurtre, l'arrivée en prison, ses meilleurs moment avec celle qu'il remercie (et qu'il aime)... On ne vous spoilera pas la fin. Mais, sachez que si vous allez jusqu'au bout, vous pleurerez.

Imagine Dragons signe là un clip poignant, touchant et surtout, bouleversant.