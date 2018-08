Imagine Dragons : Narural, le clip envoûtant enfin dévoilé ! 

Natural prends possession des charts et pour cause, le dernier morceau d'Imagine Dragons est une véritable bombe. Comme la plupart de leur hit, il faut dire. Le groupe est habitué au succès et cartonne toujours sans réelles difficultés. On le sait, Imagine Dragons n'a plus besoin de prouver qu'il mérite d'être au sommet. Porté par des titres d'envergures tels que Believer, Thunder ou Whatever It Takes, leur dernier album Evolve leur permet d'atteindre une certaine consécration. Consécration qui leur assure une tournée à guichet fermée. De cela, on en doutait pas...

Sorti le mois dernier, Natural s'est imposé dans les charts sans se faire prier. Et après une prestation explosive au Jimmy Kimmel Show, le groupe dévoile enfin le clip et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est hypnotique. Invités au sein d'une maison -victorienne ?, l’œil du spectateur est plongé dans une angoissante histoire qui n'est pas sans rappeler la série à succès American Horror Story. L'atmosphère lugubre est latente, palpable et c'est tout ce qu'on aime. Dan Reynolds en maître des lieux, mystérieux et résolu, semble à l'aise dans le rôle d'hôte effrayant. Perso, même si Reynolds nous le demandait, on est pas certains d'y vouloir mettre les pieds... Slenderman, les asticotes et les poupées, très pour nous !

On propose de découvrir le clip, ci-dessous. Et n'ayez pas peur, surtout !