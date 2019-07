Imagine Dragons, Metronomy, David Bowie... les clips de la semaine !

Installez-vous tranquillement sous votre parasol et regardez tous les clips sortis cette semaine !

On commence avec Imagine Dragons : la formation américaine nous revient avec le clip de Birds. Au programme, un clip animé et poétique qui devrait en ravir plus d'un ! On poursuit avec Metronomy - qui continue de promouvoir son nouvel album. Cette fois, ils nous offrent le clip (déjanté) de Walking In The Dark : univers psychédélique, couleurs et costumes, on ne pouvait rêver mieux pour poursuivre l'été !

Imagine Dragons - Birds

Metronomy - Walking in the Dark

Aussi, Space Oddity a célébré récémment ses 50 ans. Et pour marquer le coup, voici un petit clip anniversaire : les fans y verront des images d'archives issues du concert donné au Madison Square Garden en 1997 mais aussi des plans du chorégraphe Édouard Lock.

David Bowie - Space Oddity

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux clips !